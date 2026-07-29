4 numéros de "M comme Maison" à revoir sur T18 vendredi 31 juillet 2026 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 20:55, T18 vous proposera de revoir quatre numéros de "M comme maison" avec Stéphane Thebaut. Voici le sommaire des numéros rediffusés cette semaine.

Une émission animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

20:55 • Le Var

M comme Maison, cap sur le littoral varois pour une immersion entre paysages méditerranéens, architectures inspirées, créations artisanales et trésors de seconde main.

Étape incontournable : le Domaine du Rayol, jardin remarquable perché entre mer et montagne, véritable odyssée botanique où plantes du monde entier cohabitent en harmonie.

Nous visiterons ensuite une réalisation signée Numa Gortano, architecte hyérois dont l'approche épurée et sensible fait dialoguer lignes contemporaines et respect du site.

Cap ensuite sur May Vintage, où Leslie Vaccara, chineuse passionnée, sublime l'art de la seconde main en redonnant vie à des pièces anciennes sélectionnées avec un œil affûté.

Enfin, rencontre avec la céramiste Valeria Tarroni, dont les créations, inspirées du monde végétal, capturent la finesse et la légèreté du vivant dans des pièces aériennes et poétiques.

21:50 • Toulon / Hyères

M comme Maison, cap sur le littoral varois, entre Hyères la solaire et Toulon la vibrante.

À Hyères, nous pousserons les portes de l'ancien hôtel du Parc, réinventé avec audace par les architectes d'intérieur Kim Haddou et Florent Dufourcq, qui y signent un écrin contemporain à l'élégance méditerranéenne.

Nous irons ensuite à la rencontre d'Ugo Razzanti, artisan designer qui sculpte des pièces mêlant bois massif et résine époxy, des créations organiques où se devinent les mouvements de l'eau.

À Toulon, place à l'énergie d'Alex Z, graffeur emblématique de la scène locale, dont l'univers graphique s'invite aujourd'hui dans la décoration intérieure, entre fresques, objets peints et collaborations.

Enfin, direction le concept store de Marion : Le Carré du Globe, espace éclectique où design contemporain, vintage et artisanat du monde dialoguent harmonieusement. Le Carré du Globe, lieu chaleureux et inspirant, clôturera cette balade créative, révélant la sélection pointue d'une propriétaire qui choisit chaque pièce avec coeur.

22:55 • Design, architecture et métiers d'art à Champignelles

Ici, on ne parle pas seulement d'apprentissage, mais d'expériences. MaNa est un campus unique en son genre, dédié aux savoir-faire, à la création et à l'innovation artisanale. Ce lieu dédié aux métiers d'art, au design et à l'architecture propose des formations au grand public comme aux professionnels qui veulent enrichir leur pratique et s'offrir une parenthèse créative dans un cadre bucolique.

Thomas et Sophie Dariel, créateurs de ce lieu ont investi d'anciens bâtiments de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort pour créer un campus ultramoderne de 37 hectares. Ils nous ouvrent aujourd'hui les portes de ce laboratoire unique au service de la créativité et de l'expérimentation.

Rencontre avec Thomas Dariel, créateur du lieu

Thomas Dariel, designer visionnaire à l'univers éclectique et vibrant. Fondateur de Dariel Studio, il bouscule les codes avec des créations qui mêlent poésie, provocation et sophistication. Dans ce lieu dédié aux savoir-faire et à l'innovation, sa présence incarne parfaitement l'esprit du campus : libre, curieux et résolument tourné vers l'avenir.

L'atelier Bois Noir

Nous rencontrerons les créateurs de l'Atelier Bois Noir, un duo complémentaire : un ingénieur en génie industriel et un ébéniste diplômé en aménagement de l'habitat. Ensemble, ils ont fondé leur atelier en 2021 avec une vision claire : allier savoir-faire artisanal et engagement écologique, en mettant à l'honneur la technique japonaise du bois brûlé, le Shou Sugi Ban.

Lison de Caunes et la marqueterie de paille

Lison de Caunes est une créatrice française qui sublime la matière végétale à travers des œuvres poétiques et organiques. Inspirée par la nature et les savoir-faire ancestraux, elle explore le potentiel du marqueterie de paille, transformant ce matériau humble en créations raffinées, entre art et artisanat.

Marie Drouet, vannière

Avec Marie Drouet, la vannerie devient poésie. Des fibres végétales, des gestes ancestraux et cette touche contemporaine qui fait toute la différence. Ici, chaque pièce raconte une histoire, tissée à la main, entre nature et savoir-faire. Un vrai coup de cœur pour les amoureux du beau et de l'authentique.

La Métairie Bruyère

Nichée au cœur de la campagne bourguignonne, cette ancienne ferme réhabilitée est devenue un atelier d'exception dédié à la gravure, à l'édition d'art et à la création contemporaine. Fondée par les artistes Anne et Jean-Marie Dallet, La Métairie Bruyère est bien plus qu'un lieu de production : c'est un espace de rencontre, de transmission et d'expérimentation.

23:55 • Créateurs hors normes et lieu d'exception à Fontaine-le-Port et Bourron-Marlotte

Dans ce numéro, cap sur deux villages au charme authentique : Fontaine-le-Port, au bord de la Seine, et Bourron-Marlotte, berceau d'artistes et de nature.

Rencontre avec Eric Schmitt, sculpteur de renom qui crée des pièces mêlant bronze, verre et marbre.

Découverte de Jean-Guillaume Mathiaut, designer-architecte qui transforme le bois fossilisé en mobilier sculptural poétique.

Visite de La Grange Saint Martin, maison d'hôtes où design contemporain et charme rural se conjuguent sur 15 hectares de bois et de prairies.

Immersion dans l'univers de Delphine Ferré, plasticienne qui façonne le Tyvek en dentelles contemporaines (elle appelle ça la « dentello-thérapie »), entre nature et créativité.

Une édition placée sous le signe de l'artisanat, de la création et de la poésie des lieux.