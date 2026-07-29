"28 minutes" mercredi 29 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 29 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi, jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce mercredi 29 juillet 2026 :

Le dessinateur qui crayonne notre futur

Le 11 juin dernier, Enki Bilal a inauguré dans le quartier du Marais à Paris “Le Fonds Enki Bilal”, un lieu consacré à ses œuvres traversant un demi-siècle de création, où l'exposition inaugurale sera visible jusqu'au 1er novembre 2026. Dessinateur, auteur de bande dessinée, cinéaste et metteur en scène, il est connu pour la série de BD “Bug”, ou encore la trilogie “Nikopol”. Souvent présenté comme un auteur visionnaire, il revendique des œuvres d'anticipation nourries par des phénomènes d'actualité. À travers ce nouveau lieu, qu'il définit comme un “espace de résistance”, Enki Bilal défend la mémoire, qu'il considère comme le socle indispensable pour imaginer l'avenir.

Incendies, canicules : notre santé mentale à l’épreuve du climat ?

Alors que la France traverse un été marqué par les canicules et les mégafeux, le gouvernement a publié une campagne sur les réseaux sociaux pour expliquer “comment gérer l'éco-anxiété”. Une initiative très critiquée, jugée déconnectée, alors que des milliers de personnes étaient, dans le même temps, évacuées en Gironde à cause des incendies. Selon l'Observatoire de l'éco-anxiété et l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, un Français sur quatre se dit aujourd'hui moyennement à très fortement éco-anxieux. Aux inquiétudes pour l'avenir s'ajoutent les conséquences psychologiques des catastrophes climatiques : stress post-traumatique, hypervigilance, perte de repères ou encore solastalgie ; unsentiment de désolation profonde à la suite d’une altération ou d’une perte de son habitat.

Marjorie Adelson revient sur la baisse de l'attractivité des universités américaines auprès des étudiants étrangers.

Théophile Cossa s'intéresse aux futurs billets en euros, dont les dix projets finalistes sont désormais soumis au vote des citoyens européens.