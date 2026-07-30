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"Echappées Belles" : Le grand spectacle du Vercors, samedi 1er août 2026 sur France 5 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 juillet 2026 295
"Echappées Belles" : Le grand spectacle du Vercors, samedi 1er août 2026 sur France 5 (vidéo)

Samedi 1er août 2026 à 21:05, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa nous emmène dans le Vercors.

Le Vercors est un territoire à cheval entre l’Isère et la Drôme. Dans ce décor de rêve, aussi beau que “rustique”, aux airs de “bout du monde”, comment faire sa place et quelle activité adopter pour s’intégrer, en vivre économiquement tout en valorisant ce patrimoine naturel et vivant ?

Cette échappée dans le Vercors est une découverte de cette terre de vie préservée et traversée par la Réserve Naturelle nationale des Hauts Plateaux, la plus vaste réserve terrestre de France métropolitaine et son Parc naturel régional du Vercors. C’est aussi la découverte d’une terre d’Histoire au patrimoine authentique et vivant, marqué par la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Terre d’action, propices à un grand nombre d’activités diverses, ce voyage est pour Ismaël Khelifa une invitation à découvrir le dynamisme d’un territoire “rugueux” où le coeur des agriculteurs, producteurs, restaurateurs, acteurs touristiques et passionnés de sport est quant à lui tendre à souhait, passionné et enclin au partage de ce qui les anime profondément. Car le Vercors ne rassemble que des passionnés (les vertacomicoriens ) qui ont le goût de vivre les beautés et les enjeux d’un tel territoire diversifié.

Les reportages diffusés :

  •  Un massif sculpté par le calcaire
  • La jolie colo
  • La mémoire de la Résistance
  • Restaurer la biodiversité
  • Les amoureux du Vercors
  • La noix dans tous ses états.

France 5 rediffusera ensuite un autre épisode :  "Echappées belles : Martinique, l'Outre-mer au coeur".
Dernière modification le jeudi, 30 juillet 2026 09:59
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