“Clem” : la saison 10 arrive sur TF1 lundi 14 septembre avec Lucie Lucas (vidéo)

Pour sa dixième saison, la série “Clem” revient avec de nouvelles aventures à suivre à partir du lundi 14 septembre sur TF1.

Voici ce qui va se passer dans cette 10ème saison

Alors que Clem croit enfin trouver un nouvel équilibre avec son nouveau job et son histoire d’amour avec Fred, le kiné qui a veillé sur elle pendant sa longue rééducation, elle devra rapidement mener un douloureux combat pour aider sa fille Emma et lutter contre l’injustice.

Pendant ce temps, Val, son ado de 16 ans découvrira, lui, les joies et les peines de l’amour mais aussi celles de l’engagement et des convictions...

Quant à Adrian, nouveau père célibataire et sans emploi, il va devoir faire des choix auxquels il n’était pas préparé.

Salomé, jeune interne en médecine et pompier volontaire au bord du burn out affrontera de lourdes culpabilités avant de parvenir à reprendre le chemin de la confiance.

Pour Marie-France et Michel, pas facile non plus de faire face aux premiers tumultes de l’adolescence de la jeune Victoire tout en accueillant Izia sous leur toit.

Sans oublier que le responsable de l’accident de voiture qui a tué Caro et plongé Clem dans le coma pendant si longtemps est toujours dans la nature et pourrait bien encore nous surprendre…

Quoi qu’il en soit, c’est ensemble, unis et plus déterminés que jamais que la tribu fera face à ces nouvelles turbulences.

Cette 10ème saison se “Clem” se compose de 6 épisodes. Découvrez dès à présent les premières minutes.