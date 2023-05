La mini-série "Jugée coupable" à revoir sur France 3 jeudi 1er juin 2023 - Vidéo

Jeudi 1er juin 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir la mini-série "Jugée coupable" avec Garance Thénault et Pierre-Yves Bon.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque Lola Brémond, 25 ans, se présente à l’hôtel des Roches Blanches pour un entretien d’embauche, elle déchante très vite : il n’y a jamais eu d’entretien de prévu. Accueillie fraîchement par Inès Leroux-Battaglia, la propriétaire de l’hôtel, elle ne comprend pas. Elle reçoit alors un message qui lui intime l’ordre de lire le journal local et elle y découvre qu’un crime terrible a eu lieu précisément vingt-cinq années plus tôt et qu’il a terriblement marqué la région ! Mais, surtout, la victime a une ressemblance physique frappante avec elle et pour cause..., elle va découvrir qu’elle est sa véritable mère, une jeune femme dont la rumeur, prompte à juger, dit qu’elle avait bien cherché ce qui lui était arrivé …

C’est le début d’une affaire qui, dans un climat inquiétant de vengeance et de meurtres, va plonger Lola dans un passé dont elle ignorait tout ! Une enquête sur l’identité de son père mais également de l’assassin de sa mère ainsi qu’une quête existentielle à la découverte de sa propre histoire.

Cette mini-série se compose de 6 épisodes de 52 minutes. 3 épisodes seront diffusés ce jeudi 1er juin, les 3 autres jeudi 8 juin 2023.

21:10 Episode 1

22:00 Episode 2

Lola retrouve Milo Jaouen, l’ancien homme à tout faire de Georges Battaglia. Elle lui fait avouer qu’il était avec Manon le jour de sa mort. Il n’a pourtant jamais été interrogé. La tension monte entre Lola et Clément Neuville quand elle apprend que le meurtre de Manon est une affaire classée et qu’il n’y aura pas de nouvelle enquête. Le gendarme lui apprend, en revanche, que son test ADN est positif : Manon Jouve était bien sa mère.

22:45 Episode 3

Suite à une recherche sur le passé de Lola à Bordeaux, les gendarmes découvrent qu’elle leur a menti. Lola savait qu’elle avait été adoptée et que sa véritable mère avait été violée et tuée. Clément, qui s’était rapproché de Lola, se sent trahi. Le gendarme la met en garde à vue.