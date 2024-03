"Alex Hugo" : 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 26 mars 2024 à partir de 21:10

Mardi 26 mars 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Ancien grand flic marseillais, Alex Hugo, surnommé « La Tendresse », a choisi de quitter la ville et une violence qu'il ne supportait plus pour s'isoler dans les montagnes, poussé par son besoin de liberté.

Il occupe désormais un poste dans une police rurale et jouit d'une tranquillité à laquelle il était jusque-là peu habitué...

21:10 Épisode 8x02 Mauvais sang



Ce matin-là aux abords de Lusagne, Alex Hugo retrouve, prostré dans une voiture rouillée, un jeune homme qui affirme se nommer Léo Melino. L'émotion est grande pour Angelo qui avait participé aux recherches lors de la disparition de Léo, sept ans plus tôt, à l'âge de 11 ans. Si le temps cicatrise souvent les plaies les plus douloureuses, ce n'est pas le cas pour Angelo qui regrette toujours d'avoir été contraint de clore le dossier, et encore moins pour Hélène Melino, sa mère qui n'a jamais admis ni supporté la perte de son fils malgré l'amour et le réconfort apportés par son mari, Maxime, et leur deuxième enfant Tristan.

Si Angelo est prompt à se réjouir, Alex, lui trouve l'histoire un peu trop belle. Il est touché par la reconnexion immédiate de la mère et de son ainé, par l'accueil de la petite famille au fils retrouvé, mais reste perplexe devant le récit que le jeune homme fait de son enlèvement et de ses années d'absence.

Nos deux policiers et les équipes de Marseille, entament vérifications et enquêtes ; ils ne sont pas au bout de leurs surprises...

22:40 Épisode 5x03 L'étrangère



C’est un grand jour à Lusagne : l’équipe locale de hockey sur glace est en demi-finale et tout le village est là pour la soutenir. Au même moment dans la montagne une jeune femme noire, traquée et blessée par balle, chute au fond d’un ravin. Lorsque le lendemain Alex Hugo et Angelo découvrent un adorable bébé noir dans son couffin devant la police rurale, les ennuis commencent. Le bébé d’une migrante qui a fui son pays et traversé les Alpes à pied en venant d’Italie ?

Alors qu’Angelo craque sur le bébé et repousse le moment de le confier aux services sociaux, Alex Hugo est le seul à croire que sa mère est en danger dans la montagne et qu’il faut la retrouver. Mais des décès mystérieux et fulgurants rendent les villageois paranos : un virus mortel ? Une maladie contagieuse venue d’Afrique ?

A Marseille Dorval et Renart, qui enquêtent sur des morts par overdose, reçoivent une lettre anonyme accusant Alex et Angelo d’aider les migrants à franchir la frontière…