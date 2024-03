"Brigade anonyme" : les deux derniers épisodes diffusés sur M6 mardi 2 avril 2024 - Vidéo

Mardi 2 avril 2024 à 21:10, M6 diffusera les deux derniers épisodes de "Brigade anonyme", une mini-série inédite avec Éric Cantona et Arié Elmaleh.

L'histoire en quelques lignes...

Ancien hors-la-loi, personnalité hors-norme et père au grand coeur, Castaneda n’a pas toujours été du bon côté de la vie. Aujourd’hui il n’a qu’un seul objectif : donner le meilleur à sa fille, Alia. Pour cela, il enchaîne les petits boulots et fait tout pour rentrer dans le rang.

Mais un soir, cette dernière ne rentre pas au domicile. Les premières heures sont décisives et le commissariat est en sous-effectif, alors Castaneda va enquêter à sa manière et s’affranchir des règles pour la retrouver. Entouré de Nass, son meilleur ami, de Charlie, la surveillante scolaire du lycée d’Alia et d’anonymes comme lui, sans passe-droits ni diplômes, ils vont sillonner la région pour traquer le ravisseur.

Antisystèmes, rois de la débrouille et proches des gens : et si Castaneda et son équipe étaient les mieux placés pour la retrouver ? Improvisation d’un QG de fortune, distribution d’avis de recherche, création d’un compte pour disparition inquiétante sur les réseaux sociaux, publication de photos, de posts vidéo, récolte d’infos auprès des commerçants et des passants… tout est mis en oeuvre pour retrouver la fille de Casta ! Le temps est compté, le compte à rebours a commencé.

21:10 Épisode 3

Casta, Nass, Florence et Charlie sont sollicités par des parents sans nouvelles de leur fille Adèle, tout juste majeure, qui devait rentrer chez eux en Corse après un mois à Royan comme fille au pair. Ils se lancent à sa recherche avec l’aide des anonymes, toujours plus nombreux. En parallèle, Casta reste très méfiant quant à l’implication possible de la mère d’Alia dans la séquestration de sa fille. Florence, elle, continue d’enquêter en secret sur Casta, persuadée qu’il a été mêlé au meurtre de son ancien co-équipier.

22:05 Épisode 4