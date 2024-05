"En famille" : un prime en tournage en Corse pour M6 à l'Île Rousse et ses environs

Ce mercredi 22 mai 2024, les acteurs de la série "En famille" diffusée sur M6 ont débuté le tournage de deux épisodes de 52 minutes : « Vacances en Corse » (titre provisoire).

Direction la Corse pour les Le Kervelec où Jacques est spécialement invité pour célébrer les cinquante ans de la construction du barrage auquel il a ardemment participé, comme jeune chef de chantier.

C'est une occasion en or pour Brigitte et lui de revenir sur les traces de leurs jeunes années et faire enfin découvrir à tous leurs proches cette île chère à leur coeur où, en plus du barrage, ils ont décidé de construire le plus beau des édifices : une famille.

Mais l’édifice en question pourrait bien se fissurer tant ces vacances en Corse vont prendre une tournure des plus inattendues…

Le tournage a débuté mercredi 22 mai 2024 et se déroulera jusqu'au 18 juin 2024 sur l'Île Rousse et ses environs.

Avec : Yves Pignot (Jacques), Marie Vincent (Brigitte), Jeanne Savary (Marjorie), Charlie Bruneau Pouilloux (Roxane), Lucie Bourdeu (Chloé), Axel Huet (Antoine), Olivier Mag (Jean-Pierre Escourrou), Benoît Moret (Seb), Gérémy Crédeville (Milo), Calixte Boisin-Doutaz (Gaspard), Antoinette Giret (Annabelle)

Et la participation de : Issa Doumbia, Louise Adda, Michel Ferracci, Sophie Olmiccia, Nicolas Poli.

À découvrir prochement à 21:10 sur M6...