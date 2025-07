"Meurtres au paradis" : deux épisodes de la saison 10 redifusés sur France 2 lundi 28 juillet 2025

Lundi 28 juillet 2025 à 21:10, France 2 rediffusera les deux premiers épisodes de la 10ème saison de la série "Meurtres au paradis".

Meurtres mystérieux et intrigues déroutantes pour cette série policière sous ambiance tropicale.

21:10 Épisode 10x01 Meurtre dans la matinale

Une journaliste d'investigation travaillant pour la télévision de Sainte-Marie est assassinée alors qu'elle s'apprêtait à publier un reportage explosif. Le mobile du crime semble y être lié à ce scoop, mais personne ne semble en connaître le sujet, et les principaux suspects étaient tous à l'antenne au moment des faits. Qui, alors, a éliminé la journaliste ?

22:05 Épisode 10x02 Trésors enfouis

Le professeur Roger Harkness, éminent archéologue effectuant des fouilles pour trouver un temple arawak, s'écroule, raide mort, devant son adjointe Rebecca et un de ses étudiants, Ed. La cause du décès est rapidement déterminée : il s'agit d'un empoisonnement à l'arsenic, et la coupable, Rebecca, confesse très rapidement. Mais les choses sont-elles réellement aussi simples ? Parker tente d'en avoir le cœur net...