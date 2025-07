"OPJ - Cadavre exquis", épisode inédit sur France 3 mardi 29 juillet 2025

Mardi 29 juillet 2025 à 21:10, France 3 diffusera le quatrième épisode de la 6ème saison inédite de la série "OPJ" avec Yaëlle Trulès dans le rôle de la commandant Clarissa Hoarau.

"OPJ" (Officiers de Police Judiciaire) est une série policière française qui se déroule sur l'île de La Réunion.

La série suit le quotidien et les enquêtes d'une équipe d'officiers de police judiciaire. Ils traitent un large éventail de crimes, allant des meurtres et agressions au trafic de drogue et aux violences domestiques, tout en naviguant dans le paysage social et culturel unique de l'île.

Épisode 6x04 • Cadavre exquis

Alors que le lancement d’un programme immobilier s’apprête à être inauguré en grande pompe, des squelettes sont découverts sur le chantier. Le bulldozer a mis au jour un ancien cimetière d’esclaves ! Sauf qu’un des crânes retrouvés semble plus récent.

L’enquête criminelle conduit Nico Storelli (Frédéric Chau) et Kelly Kwate (Marielle Karabeu) à la plantation de café Floricourt, où la famille cultive un café extraordinaire, le précieux Bourbon pointu, et dirige une fondation patrimoniale. Ils découvrent alors que quelqu’un a maquillé un meurtre en cachant un corps dans un site de fouilles archéologiques.

Guests de cet épisode : Benjamin Douba-Paris (Thomas Floricourt) et Coline Ramos-Pinto (Marie Tangamoutou).