La minisérie "Les ombres rouges" rediffusée sur TF1 jeudi 31 juillet 2025

Jeudi 31 juillet 2025 à partir de 21:10, TF1 rediffusera les trois premiers épisodes de le minisérie "Les ombres rouges" avec Nadia Farès, Lannick Gautry et Antoine Duléry.

L'histoire en quelques lignes...

1993. Clara Garnier, 5 ans, est enlevée. Ses ravisseurs demandent contre sa libération une énorme somme d’argent. L’échange de la rançon se termine en bain de sang : la mère de Clara est tuée et l’enfant ne réapparaitra jamais. Vivante ou morte, le mystère s’installe, provoquant un traumatisme dans la région et dans sa famille, l’une des plus fortunées de la Côte d’Azur.

25 ans plus tard, Aurore Garnier, la sœur aînée de Clara est devenue officier de police. À l’occasion d’une enquête, elle découvre que Clara est toujours vivante mais vit sous une autre identité sans connaître ses origines. Aurore va tout mettre en œuvre pour que Clara retrouve sa famille. Mais ce retour inespéré va déclencher une série d’événements violents et faire remonter à la surface des secrets de famille que chacun pensait enfouis à jamais…

21:10 Épisode 1

Aurore Garnier, officier de police, est obsédée par un événement tragique survenu des années plus tôt. Sa petite soeur Clara, alors âgée de 5 ans, a été enlevée sous ses yeux. Peu après, sa mère Isabelle a perdu la vie en remettant la rançon destinée à la récupérer.

Vingt-cinq ans plus tard, les grands-parents d'Aurore s'apprêtent à vendre le domaine familial en favorisant leur petit-fils, Frédéric. Aurore découvre que Clara serait peut-être toujours en vie...

22:05 Épisode 2

Clara change finalement d'avis et décide de rencontrer la famille Garnier. Le grand-père et Aurore sont convaincus que c'est bien elle, tandis que les frères d'Aurore, Fred et Gabriel, restent plus sceptiques.

La boîte de nuit de Gabriel est incendiée. Gabriel soupçonne un trafiquant de drogue avec lequel il est en conflit d'en être le responsable.

Alors que toute la famille est réunie pour la première fois depuis des années, une fusillade manque de tous les tuer. Pour Aurore c'est évident, le retour de Clara représente une menace pour certains...

23:05 Épisode 3

Officiellement reconnue comme une Garnier aux yeux de la loi, Clara a désormais son mot à dire concernant la vente du domaine familial.

Aurore poursuit son enquête et cherche à en savoir plus sur l'identité d'Ivaldi, qui a élevé Clara en Italie comme sa propre fille. Dans les décombres de sa maison, Aurore trouve l'ADN de cet homme mystérieux, qui en réalité se trouve être Yann Guilbert, un soldat disparu.

Thelma, la jeune sœur d'Aurore, est harcelée par un trafiquant qui lui réclame une importante somme d'argent. Paniquée, l'adolescente cherche à arranger les choses, quitte à faire de mauvais choix...

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi 7 août 2025 à partir de 21:10 sur TF1.