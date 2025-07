"Opération Sabre", les derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 31 juillet 2025

Jeudi 31 juillet 2025 à 20:55, Arte diffusera les derniers épisodes de la minisérie "Opération Sabre", un thriller politique basé sur des faits réels, se déroulant à Belgrade en 2003.

L'histoire en quelques lignes...

Belgrade, mars 2003. La voiture qui emmène le Premier ministre serbe Zoran Djindjic échappe de peu à une collision avec une camionnette. Soupçonnant un acte intentionnel, la police ouvre une enquête. Le commissaire Boris Rakic et son collègue Ljuba Vasiljevic, chargés de mener les interrogatoires du conducteur du véhicule incriminé, se démènent pour obtenir le prolongement de sa garde à vue.

Alors que les tabloïds appellent à éliminer Djindjic, qui a déclaré la guerre à la corruption et au crime organisé qui gangrènent tous les pans de la société, la journaliste Danica Mandic penche, elle, pour un coup de com orchestré par l’équipe du chef du gouvernement.

De son côté, le jeune Uros Ristic, dont le père est porté disparu depuis 1999 au Kosovo, a été recruté comme petite main d’un gang belgradois. Il est chargé d’emmener une équipe de faux ouvriers près des bureaux de Zoran Djindjic…

Emprise tentaculaire

Extorsions, trafics d’influence, de drogues et d’êtres humains, prostitution, viols, assassinats… Dans le sillage des terribles guerres qui ont déchiré la défunte fédération yougoslave, entre 1991 et 2001, le crime organisé a étendu son emprise tentaculaire pour noyauter la Serbie, corrompant ses grandes institutions, des médias à la justice, de la police à l’armée.

Au travers des trajectoires fictives d’une jeune journaliste pugnace, d’un policier aguerri et d’un petit malfrat tombé malgré lui sous la coupe d’un gang, cette série chorale a tenu en haleine 1,3 million de téléspectateurs serbes (le pays compte 6,6 millions d’habitants) lors de sa diffusion en novembre 2024.

Revenant en flash-back, au début de chaque épisode, sur les événements politiques et judiciaires qui ont précédé l’assassinat, le 12 mars 2003, du Premier ministre Zoran Djindjic – ancien maire de Belgrade, ce dernier avait permis en 2001 le transfert de Slobodan Milosevic et d’autres criminels de guerre au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à La Haye –, cette reconstitution nerveuse et dense retrace la traque lancée par les autorités serbes contre les responsables de son élimination. Laquelle conduisit à l’arrestation de plus de 1 600 personnes en lien présumé avec le grand banditisme.

Basé sur des faits réels et porté par des protagonistes de fiction, un thriller politique solidement documenté, dont l’ensemble du casting a été récompensé à Canneseries en 2024.