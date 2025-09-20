Les résumés de "Demain nous appartient" du 22 au 26 septembre 2025 sur TF1

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !
Lundi 22 septembre 2025 • Épisode 2036
Le procès de Soizic à venir fait parler beaucoup de Sétois. La rencontre entre Erica et Roxane ne se déroule pas comme attendue. Jaloux, Samuel imite Fred et Victoire.
Mardi 23 septembre 2025 • Épisode 2037
La défense de Raphaëlle impacte sa relation avec Martin. À cause de son comportement, Marceau met Erica dans l'embarras. Joël fait une proposition déchirante à Mona.
Mercredi 24 septembre 2025 • Épisode 2038
Les proches de Soizic défilent et témoignent à la barre. Un nouvel horizon professionnel s'offre à Lizzie. Mélody est désarçonnée face à Bastien.
Jeudi 25 septembre 2025 • Épisode 2039
Durant le procès, Lou joue une carte infaillible. Lizzie se renseigne sur l'un des élèves du lycée. Noor a un plan... original pour rendre Jordan jaloux.
Vendredi 26 septembre 2025 • Épisode 2040
La vie intime de Soizic finit par être exposée au grand jour. Samuel est vraiment prêt à s'engager. Jordan est perdu et s'interroge.