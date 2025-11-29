recherche
Les résumés de "Plus belle la vie" du 1er au 5 décembre sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 29 novembre 2025
Les résumés de "Plus belle la vie" du 1er au 5 décembre sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 1er au 5 décembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 1er décembre 2025 Épisode 475

Le temps est compté, mais les policiers ne savent pas comment intervenir. Les Mistraliens s'inquiètent et perdent patience. Alors que Chloé se tarde de retrouver sa fille, la famille d'accueil d'Elena reproche à la jeune maman de lui donner de faux espoirs.

Mardi 2 décembre 2025 Épisode 476

Alors que Chloé et Baptiste préparent le sapin de Noël, la jeune femme reçoit un appel alarmant. Au commissariat, Ariane affirme qu'il faut clore l'affaire, mais Boher n'est pas du même avis. De son côté, Apolline tente de faire valoir ses qualités d'avocate.

Mercredi 3 décembre 2025 Épisode 477

Au sein de la nouvelle colocation, une ancienne connaissance vient perturber Chloé. A l'hôpital, un Mistralien est dans un état critique. En parallèle, deux jeunes de la résidence Massalia continuent de jouer au jeu du chat et de la souris.

Jeudi 4 décembre Épisode 478

Dépassée par les événements, Chloé prend une décision dans la précipitation. Du côté des Kepler, Vanessa exprime ses craintes à Ulysse au sujet de leur société. Inquiète pour sa grossesse, Ariane prend rendez-vous.

Vendredi 5 décembre 2025 Épisode 479

Le pavillon des fleurs s'inquiète pour Chloé, qui a du mal à dire "non". Les retrouvailles entre deux habitants mettent le Mistral en joie. De son côté, Maître Bataille tente de récupérer un dossier qui menace l'avenir des Kepler.

Dernière modification le samedi, 29 novembre 2025
Suivez nous...