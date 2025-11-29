recherche
Les résumés de "Ici tout commence" du 1er au 5 décembre 2025 sur TF1

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 29 novembre 2025
Les résumés de "Ici tout commence" du 1er au 5 décembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 1er au 5 décembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 1er décembre 2025 Épisode 1317

A L'institut, Pénélope remue le couteau dans la plaie. En cuisine, Malik tient la dragée haute. Anaïs resserre les boulons.

Mardi 2 décembre 2025 Épisode 1318

Face à ses parents, Pénélope fait la sourde oreille. A L'institut, Anaïs prend ses marques. En service, Ferdinand donne la note.

Mercredi 3 décembre 2025 Épisode 1319

Face à Gaëtan et Billie, Pénélope ouvre son cœur. Pour l'EVJF, Bérénice donne du fil à retordre à Coline. Face à Enzo, Anaïs tient la barre.

Jeudi 4 décembre 2025 Épisode 1320

Avec Ninon, Pénélope arrête les frais. A L'hôtel, Denis déroule le tapis rouge. Pour Noël, Coline met les bouchées doubles.

Vendredi 5 décembre 2025 Épisode 1321

Avec Gary, Ninon ouvre la boîte de Pandore. Gaspard donne un coup de pouce à Coline. De son côté, Tom vend la mèche à Bianca.
Suivez nous...