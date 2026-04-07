"Lockerbie : attentat en plein vol" mini-série inédite sur le vol 103 de la Pan Am diffusée sur M6 le 28 avril 2026

À découvrir en intégralité mardi 28 avril 2026 à partir de 21:10, "Lockerbie : Attentat en plein vol" une mini-série inédite en 5 épisodes qui relate l'histoire vraie et tragique de l'attentat du vol 103 de la Pan Am, survenu en 1988.

Un thriller géopolitique qui suit Jim Swire dans sa quête de justice après la mort de sa fille Flora, dans l’une des pires catastrophes aériennes de l’histoire : l’attentat à la bombe du vol 103 de la Pan Am.

L'histoire en quelques lignes...

Le 21 décembre 1988, 259 passagers et membres d’équipage ont perdu la vie lorsque le vol 103 de la Pan Am, reliant Londres à New York a explosé au-dessus du village écossais de Lockerbie, 38 minutes après le décollage, tuant 11 habitants de la petite ville écossaise dans sa chute.

À la suite de la catastrophe et de la mort de sa fille, le Dr Jim Swire est désigné porte-parole des familles des victimes britanniques, qui se sont unies pour exiger justice et vérité. Parcourant le monde et les divisions politiques, Jim se lance dans un voyage implacable qui met en péril non seulement sa stabilité, sa famille et sa vie, mais qui bouleverse aussi complètement sa confiance envers le système judiciaire. À mesure que la réalité s’effondre sous les pieds de Jim, sa vision du monde en est bouleversée à jamais.

En explorant les événements de la catastrophe et ses conséquences, la série offre le récit intime d’un homme, d’un mari et d’un père de famille qui risque tout en mémoire de sa fille et pour poursuivre sans relâche la quête de vérité et de justice.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 5 épisodes de 52 minutes qui seront diffusés en intégralité sur M6 mardi 28 avril 2026 à partir de 21:10.

21:10 Épisode 1

Le 21 décembre 1988, Flora Swire monte à bord d'un vol reliant Londres à New York, mais l'avion, victime d'un attentat, s'écrase à Lockerbie, en Écosse. Jim Swire, le père de la jeune femme, tente de découvrir ce qui s'est réellement passé...

22:20 Épisode 2

Mai 1990. Jim poursuit inlassablement sa quête de vérité et de justice. Il va jusqu'à tester les systèmes de sécurité de l'aéroport et démontre ainsi ses nombreuses failles. Deux suspects sont inculpés pour l'attentat, soupçonnés d'être des agents des services secrets libyens...

23:25 Épisode 3

Douze ans après la tragédie, le procès de Lockerbie s'ouvre enfin à Utrecht, aux Pays-Bas. Les déclarations des témoins sont si poignantes que Jane Swire doit quitter la salle d'audience. Bien qu'il ait attendu cet instant depuis des années, Jim remet en question les preuves contre les suspects...

00:30 Épisode 4

Les doutes s'accumulent dans l'esprit de Jim. Les indices concordent et semblent mettre en évidence l'innocence des deux hommes. En mars 2002, malgré les réserves de ses proches, Jim décide de se rapprocher d'Abdelbaset al-Megrahi, condamné à la perpétuité, afin de tenter d'y voir plus clair, s'isolant du même coup de plus en plus de sa famille...

01:30 Épisode 5

Août 2009. Plus de vingt ans se sont écoulés depuis l'attentat. Jim ne sait plus quoi penser lorsque Abdelbaset al-Megrahi renonce à faire appel en échange d'une libération pour raisons médicales. L'ancien détenu est aussitôt transféré en Libye. Jim perd l'espoir de connaître un jour la vérité entourant la mort de sa fille...