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"Haute saison", résumé des épisodes diffusés sur France 2 vendredi 12 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 juin 2026 227
"Haute saison", résumé des épisodes diffusés sur France 2 vendredi 12 juin 2026

Vendredi 12 juin 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes inédits de "Haute saison" qui a fait son retour sous forme de série.

L'histoire en quelques lignes...

L’été s’annonce brûlant à Biarritz !

Le capitaine Alex Cerutti, flic à la PJ parisienne et ancien GO au Club Med, débarque en renfort pour la haute saison. La mer est bleue, le sable est chaud, pourtant ce ne sont pas des vacances. Chaque été, les crimes se multiplient par dix, transformant la Côte basque, ses paysages et son patrimoine, en vaste terrain d’enquête.

Aux côtés de Lisa, Pascal, Mélusine et Timothée, une équipe venue d’un peu partout en France cohabite dans un club de vacances, Alex va devoir résoudre des affaires inédites : un parapente saboté, un nudiste étranglé, quand ce ne sont pas des joueurs de pétanque suspects… Que ce soit la journée sur le terrain ou le soir au barbecue, pas une seconde de répit pour cette brigade hétéroclite mais complémentaire. La beauté des paysages du Pays basque n'est pas qu'une carte postale.

Mais, pour Cerutti, l’enjeu est aussi personnel : retrouver son jeune frère disparu, vivant si possible, quitte à enfreindre les procédures. Une mission qui se complique avec l’arrivée d’un nouveau juge d’instruction bien décidé à faire régner l’ordre. Entre eux deux, tous les coups sont permis — d’autant plus qu’ils se connaissent depuis plus de vingt ans...

Résumé des épisodes

Cette première saison se compose de 6 épisodes. Les épisodes 5 & 6 seront diffusés vendredi 12 juin 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 5 En espadrilles

Un duo de faux policiers sévit sur la Côte en cette fin d’été. Faux PV contre vrais euros, les arnaques se multiplient… Jusqu’à la découverte du cadavre de l’un d’eux dans un parking de la ville. Un touriste arnaqué s’est vengé ? Le complice n’a pas voulu partager… Pas simple de retrouver un homme en uniforme dans un commissariat !

Heureusement, le tueur a laissé une empreinte de pas dans le sang. Le capitaine Alex Cerutti et son équipe remontent sa piste jusqu’à un magasin d’espadrilles locales. Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour la vérité… Le coupable va être stoppé en toute sérénité, mais au même moment, le frère d’Alex se retrouve avec un revolver sur la tempe.

Épisode 6 Cesta punta

Inaki Sanchez, ancien grand champion de pelote basque, est retrouvé mort sur un terrain municipal, tué d’un coup de chistera. Chargés de l’enquête, le capitaine Alex Cerutti et son équipe se rendent à l’Académie de pelote basque où Inaki venait d’être nommé sélectionneur de l’équipe féminine en vue des mondiaux d’octobre. Admiré de tous et salué pour ses méthodes d’entraînement, il s’était pourtant récemment violemment disputé avec le père d’une jeune sportive…

En parallèle, Alex et le juge ont enfin retrouvé la trace de Jérémie. Mais ils ne sont pas les seuls…

Avec : Vinnie Dargaud (Alex Cerutti), Joséphine Draï (Lisa), Jean-François Cayrey (Pascal), Paul Scarfoglio (Timothé), Lily Nambininsoa (Mélusine), Cécile Rebboah (Commissaire Echeberria), Lohi Coffinot (Jules) et Antoine Duléry (Marc Delcourt).

Dernière modification le mercredi, 10 juin 2026 11:19
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