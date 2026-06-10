"Meurtres à Sandhamn - Du sang sur la Baltique" à revoir sur Arte vendredi 12 juin 2026

Vendredi 12 juin 2026 à 20:55, Arte vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la série "Meurtres à Sandhamm" : « Du sang sur la Baltique ».

Deuxième saison tout aussi diabolique pour cette série scandinave tirée des best-sellers de Viveca Sten où l'on retrouve Nora et le policier Thomas Andreasson confrontés à de mystérieux assassinats dans la haute société locale…

Enquête 2 • Du sang sur la Baltique

Nora Linde donne une fête sur sa terrasse, qui fait face à la mer sur l’île de Sandhamn. Tout le monde est là pour voir l’arrivée d’une course de yachts.

Henrik, le mari de Nora, est à la barre du bateau qui franchit l’arrivée en tête. C’est la liesse sur la terrasse, mais le capitaine et propriétaire du yacht, un avocat, s’effondre, atteint par une balle en pleine poitrine. Qui a tiré, et d’où ?

La piste du crime

Cette série scandinave met en lumière une des facettes moins connues de la Suède. Adaptée des polars à très grand succès de Viveca Sten, elle prouve que les pires névroses s'épanouissent aussi dans les décors apaisants. Couple au bord de la crise de nerfs, policier dépressif, complot démoniaque : au-delà des apparences, le pays nordique s'avère moins paisible qu'il ne le paraît.

C'est sans doute ce regard sans concession ainsi que l'extrême précision de l'écriture de Viveca Sten, une ancienne juriste, qui ont séduit le public suédois.