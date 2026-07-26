"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 juillet 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 27 juillet 2026 • Épisode 1974
Alors qu’Alix peine à résister à la tentation, Boris tombe dans une embuscade.
Mardi 28 juillet 2026 • Épisode 1975
Tandis que la soirée de Pablo et Alexis s’annonce encore mieux que prévue, l’équipe de Becker se concentre sur un mystérieux cambriolage.
Mercredi 29 juillet • Épisode 1976
Alors que Clara ne compte pas laisser Salomé s’en tirer, la journée de Flore démarre très mal…
Jeudi 30 juillet 2026 • Épisode 1977
Pour Becker, les bonnes intentions d’Alix cachent forcément quelque-chose. De son côté, Pablo s’inquiète : et si Noura avait voulu se venger ?
Vendredi 31 juillet 2026 • Épisode 1978
Chez L. Cosmétiques, Bilal fait preuve de zèle. Quant à Alain, il a réfléchi : pardonnera-t-il à Elisabeth ?