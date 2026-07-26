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"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 juillet 2026 sur France 3 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 juillet 2026 231
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 juillet 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 27 au 31 juillet 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 27 juillet 2026 Épisode 1974

Alors qu’Alix peine à résister à la tentation, Boris tombe dans une embuscade.

Mardi 28 juillet 2026Épisode 1975

Tandis que la soirée de Pablo et Alexis s’annonce encore mieux que prévue, l’équipe de Becker se concentre sur un mystérieux cambriolage.

Mercredi 29 juillet Épisode 1976

Alors que Clara ne compte pas laisser Salomé s’en tirer, la journée de Flore démarre très mal…

Jeudi 30 juillet 2026 Épisode 1977

Pour Becker, les bonnes intentions d’Alix cachent forcément quelque-chose. De son côté, Pablo s’inquiète : et si Noura avait voulu se venger ?

Vendredi 31 juillet 2026 • Épisode 1978

Chez L. Cosmétiques, Bilal fait preuve de zèle. Quant à Alain, il a réfléchi : pardonnera-t-il à Elisabeth ?

Dernière modification le dimanche, 26 juillet 2026 13:24
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