"OPJ - Nid de vipères", épisode inédit diffusé sur France 3 mardi 28 juillet 2026

Mardi 28 juillet 2026 à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 7ème saison de la série "O.P.J.". Voici ce qui va se passer dans ces épisodes…

La série suit le quotidien d'une brigade de la police judiciaire dirigée par la commandante Clarissa Hoarau. Femme brillante, obstinée et veuve, elle doit mener de front ses enquêtes complexes et sa vie de mère de famille avec deux adolescents.

Autour d'elle, une équipe d'enquêteurs soudés aux personnalités bien trempées fait face à la criminalité locale.

Épisode 7x03 & 7x04 • Nid de vipères

Victor Chance, détective privé un peu dépassé, assiste impuissant à un meurtre grâce à des caméras qu’il a illégalement installées dans un centre équestre. Avec sa fille, il est le seul à avoir vu le tueur… et pourrait bien être en danger en plus !

Jackson se retrouve obligé de faire équipe avec ce témoin encombrant aux méthodes douteuses. Ensemble, ils plongent dans une affaire trouble où identités et manipulations ’entremêlent vicieusement.

En guests dans cet épisode : Thierry Godard (Victor Chance) et Kawsie Chandra (Lucie Chance).

À la suite de ces deux épisodes inédits, France 2 rediffusera deux épisodes de la saison 6.