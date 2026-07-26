recherche
Séries

"OPJ - Nid de vipères", épisode inédit diffusé sur France 3 mardi 28 juillet 2026 Inédit

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 juillet 2026 206
"OPJ - Nid de vipères", épisode inédit diffusé sur France 3 mardi 28 juillet 2026

Mardi 28 juillet 2026 à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 7ème saison de la série "O.P.J.". Voici ce qui va se passer dans ces épisodes…

La série suit le quotidien d'une brigade de la police judiciaire dirigée par la commandante Clarissa Hoarau. Femme brillante, obstinée et veuve, elle doit mener de front ses enquêtes complexes et sa vie de mère de famille avec deux adolescents.

Autour d'elle, une équipe d'enquêteurs soudés aux personnalités bien trempées fait face à la criminalité locale.

Épisode 7x03 & 7x04 Nid de vipères

Victor Chance, détective privé un peu dépassé, assiste impuissant à un meurtre grâce à des caméras qu’il a illégalement installées dans un centre équestre. Avec sa fille, il est le seul à avoir vu le tueur… et pourrait bien être en danger en plus !

Jackson se retrouve obligé de faire équipe avec ce témoin encombrant aux méthodes douteuses. Ensemble, ils plongent dans une affaire trouble où identités et manipulations  ’entremêlent vicieusement.

En guests dans cet épisode : Thierry Godard (Victor Chance) et Kawsie Chandra (Lucie Chance).

À la suite de ces deux épisodes inédits, France 2 rediffusera deux épisodes de la saison 6.

Dernière modification le dimanche, 26 juillet 2026 14:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les 20 chansons de Jean-Jacques Goldman préférées des Français&quot; sur W9 mardi 28 juillet 2026 (vidéo)

"Les 20 chansons de Jean-Jacques Goldman préférées des Français" sur W9 mardi 28 juillet 2026 (vidéo)

26 juillet 2026 - 14:37

Sur le même thème..

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 juillet 2026 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 juillet 2026 sur France 3

26 juillet 2026 - 13:21

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

25 juillet 2026 - 20:00 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...