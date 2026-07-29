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"Camping Paradis - Salsa au Paradis" à revoir sur TF1 vendredi 31 juillet 2026 avec Natacha Amal et Alex Goude

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 juillet 2026 276
"Camping Paradis - Salsa au Paradis" à revoir sur TF1 vendredi 31 juillet 2026 avec Natacha Amal et Alex Goude

Vendredi 31 juillet 2026 à 21:10, TF1 rediffusera « Salsa au Paradis », un épisode de la série "Camping Paradis" dans lequel Laurent Ournac accueille en Guests Natacha Amal et Alex Goude.

Salsa au Paradis

Guillaume, la quarantaine dynamique, a décidé de venir au Camping Paradis pour « rebooster » sa mère, Patricia. Il s’imagine qu’elle est encore sous le coup du décès de son mari, Sylvain, il y a trois ans. Pour ce retour en bord de mer où ils ont passé leurs meilleures années, Guillaume a convié sa sœur, Nina, et leur ami d’enfance, Yvan. De là-haut, Sylvain serait si heureux de les voir de nouveau tous réunis… Le problème, c’est que Patricia n’est pas triste. Elle est juste amoureuse… d’Yvan, avec qui elle est en couple depuis six mois.

De son côté, Clément, jeune clerc de notaire coincé, s’est mis en tête de déclarer sa flamme à Flore, sa prof de salsa. Sauf que celle-ci ignore tout des sentiments de cet élève pas très doué. Clément, confiant dans sa bonne étoile, se lance. Mais, c’est sans compter le retour de Brian, l’ex de Flore, avec lequel elle devait ouvrir une école de danse à Marseille.

Enfin, Christian Parizot, ignorant tous des tourments de Patricia, va commencer une séduction maladroite à grand coup de déhanché de salsa tout en coachant Clément, néophyte en camping.

Cela promet bien des péripéties à toute l’équipe de Tom Delorme

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Natacha Amal (Patricia), Alex Goude (Guillaume), Patrick Paroux (Parizot), Camille Bardery (Nina), Yannick Laurent (Yvan), Amaya Carreté (Flore), Arthur Choisnet (Clément), Thierry Picaut (Brian)

Dernière modification le mercredi, 29 juillet 2026 11:48
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