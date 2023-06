Ligue des Champions : la Finale Manchester City / Inter Milan en direct sur TF1 samedi 10 juin 2023

Samedi 10 juin à partir de 20:50, TF1 retransmettra en direct et en exclusivité (en clair) la finale de la Ligue des Champions UEFA qui opposera Manchester City à l'Inter Milan.

Pour la première fois de l'histoire de compétition, la finale opposera Manchester City à l'Inter Milan.

Emmenés par Lautaro Martínez, Nicolò Barella et Milan Škriniar, les hommes de Simone Inzaghi espèrent permettre au club de remporter sa 4e Ligue des Champions.

De son côté, Manchester City et Pep Guardiola pourront compter sur le duo emblématique Erling Haaland - Kevin De Bruyne pour tenter de remporter leur tout premier titre européen et viser un triplé avec la Premier League et la FA Cup.

A l'issue de la rencontre, les téléspectateurs pourront suivre en direct la remise de la coupe au vainqueur de la 68ème édition de la compétition.

La rencontre sera commentée par le duo Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges, en direct du stade olympique Atatürk d'Istanbul.