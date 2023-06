Les Championnats de France de cyclisme sur route en direct sur France 3 samedi 24 & dimanche 25 juin 2023

Une semaine avant le Tour de France, rendez-vous sur France 3 samedi 24 et dimanche 25 juin 2023 avec tous les prétendants au maillot de champion de France.

À quelques jours du début du Tour de France, France 3 vous propose de vivre en direct, samedi 24 et dimanche 25 juin, les épreuves en ligne féminine et masculine des Championnats de France.

Après s’être arrêtés à Cholet l’année dernière, les Championnats se dérouleront à Cassel, dans le Nord, tous les prétendants au maillot de champion de France se sont donné rendez-vous.

Les deux courses seront commentées par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse accompagnés depuis la moto par Thomas Voeckler.

Course femmes : samedi 24 juin à partir de 15:15 sur France 3.

Course hommes : dimanche 25 juin à partir de 15:15 sur France 3.

Cette année, le circuit final autour de Cassel sera le même pour les Hommes et les Femmes. Il sera très exigeant, avec des pavés et deux ascensions au programme : la montée de la porte de Dunkerque (1,9 km à 4 %) et la montée finale de la porte d’Aire (1,2 km à 8 %).

Les hommes auront 224 kilomètres à parcourir avec plus de 4 000 mètres de dénivelé positif au programme. Les féminines effectueront six tours, pour 99,8 kilomètres et 1 925 mètres de dénivelé positif.

Les vainqueurs succéderont à Audrey Cordon-Ragot et Florian Sénéchal.