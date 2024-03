Cyclisme : Paris-Roubaix 2024 à suivre en direct sur France 3 les 6 & 7 avril

Les 6 et 7 avril 2024, France Télévisions propose de vivre en direct les éditions féminine et masculine de la course Paris-Roubaix et ses mythiques secteurs pavés.

Édition Femmes Cette édition sera à suivre en direct samedi 6 avril 2024 à partir de 15:25 sur France 3 et france.tv. La 4ème édition de Paris-Roubaix femmes avec Zwift se disputera sur un parcours très légèrement modifié qui atteint maintenant 148,5 km. Le kilométrage de pavés est en revanche inchangé : ils représentent 29,2 km, répartis sur les 17 secteurs correspondant au final de la course masculine. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert. Sur la moto : Thomas Voeckler. Édition Hommes Cette édition sera diffusée en direct dimanche 7 avril 2024 à partir de 10:50 sur France 3 et france.tv. La 121ème édition de Paris-Roubaix hommes prendra le départ de Compiègne pour une route de 259,9 km, jusqu’au vélodrome de Roubaix. Entre-temps, le retour sur les secteurs de Briastre (km 111,5) et du hameau du Buat (km 129,5) augmenteront la distance de pavés à 55,7 km (vs 54,5 km en 2023), soit le total le plus élevé depuis 30 ans. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert. Sur les motos : Thomas Voeckler et Gael Robic.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire