17ème étape du Tour de France de Bollène à Valence en direct sur France 3 & France 2

Ce mercredi 23 juillet 2025, France 3 et France 2 retransmettront en direct la 17ème étape du Tour de France de Bollène à Valence. Le départ est à suivre à partir de 13:25 sur France 3.

La 17ème étape du Tour de France 2025 s'annonce comme un moment clé de la troisième semaine, reliant Bollène (Vaucluse) à Valence (Drôme) sur 160,4 kilomètres. Une étape, majoritairement plate, qui offre un répit relatif après les cimes, mais qui cache des enjeux importants, notamment pour les sprinteurs et la lutte pour le maillot vert.

Bien que classée comme une étape de plaine, le parcours présente quelques ondulations et deux ascensions de 4ème catégorie : le Col du Pertuis (3,7 km à 6,6 %) au kilomètre 66,3 et le Col de Tartaiguille (3,6 km à 3,5 %) au kilomètre 117. Ces bosses ne devraient pas empêcher un sprint massif, mais elles pourraient donner des idées à certains baroudeurs. Un sprint intermédiaire à Roche-Saint-Secret-Béconne animera également la première partie de course.

L'arrivée à Valence promet un final tendu. Le circuit urbain avec ses ronds-points dans les derniers kilomètres et un virage serré à 750 mètres de la ligne droite finale de 700 mètres exigera une parfaite coordination des trains de sprinteurs.

Pour les favoris du classement général, l'objectif principal sera de traverser cette étape sans encombre, de gérer la récupération après les efforts intenses et de se préserver pour les étapes alpines décisives à venir.

Cette 17ème étape, bien que ne dessinant pas les contours du classement général, est loin d'être une simple formalité. Elle pourrait réserver son lot de surprises et de rebondissements.