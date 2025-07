19ème étape du Tour de France d'Alberville à La Plagne en direct sur France 3 & France 2

Ce vendredi 25 juillet 2025, France 3 et France 2 retransmettront en direct la 19ème étape du Tour de France d'Alberville à La Plagne. Le départ est à suivre à partir de 12:55 sur France 3.

Le peloton du Tour de France s'élance d'Albertville pour cette 19ème étape, une journée de montagne qui promet d'être explosive.

Initialement prévue sur 129,9 km, le parcours a été raccourci à seulement 95 km, excluant le Col des Saisies en raison d'un foyer sanitaire bovin. Cette modification de dernière minute transforme radicalement l'approche de cette avant-dernière confrontation alpine, en faisant un sprint montagnard où l'intensité sera maximale dès le départ.

Malgré sa distance réduite, l'étape 19 conserve un profil particulièrement exigeant, taillé pour les purs grimpeurs. Voici les ascensions clés qui jalonneront ce parcours compact :

Côte d'Héry-sur-Ugine (2e catégorie) : 11,3 km à 5,1%. C'est la première mise en jambes, une ascension longue mais roulante. Elle servira à former l'échappée du jour et à faire monter progressivement les corps en température.

Col du Pré (Hors-Catégorie) : 12,6 km à 7,7%. C'est le premier grand test de la journée. Un col classé Hors-Catégorie, avec des pourcentages soutenus, notamment dans sa seconde partie où les pentes dépassent régulièrement les 9%. La descente qui suit est également technique et rapide, exigeant une grande maîtrise.

Cormet de Roselend (2e catégorie) : 5,9 km à 6,3%. Moins long et moins raide que le Col du Pré, il est cependant stratégique. Son enchaînement immédiat avec la descente du Pré ne laisse aucun répit aux organismes. C'est un col qui peut servir de tremplin pour des attaques ou au contraire, mettre en difficulté les coureurs isolés.

Montée de La Plagne (Hors-Catégorie) : 19,1 km à 7,2%. La juge de paix de l'étape. Une montée très longue, quasiment un "mur" d'une vingtaine de kilomètres avec une moyenne de 7,2% mais des passages réguliers à plus de 9%. L'altitude (arrivée à 2052 mètres) jouera aussi un rôle, rendant l'effort plus difficile encore. La régularité de la pente ne permet que peu de récupération, et l'ascension s'annonce comme une véritable course de côte où la gestion de l'effort sera primordiale.

Cette étape promet un spectacle de haute volée, où la force brute des grimpeurs sera mise à rude épreuve sur des pentes exigeantes, transformant ce qui aurait pu être une longue bataille en un duel alpin condensé et sans merci. Tous les regards seront tournés vers La Plagne, où le verdict de la montagne rendra son jugement final.