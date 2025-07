21ème étape du Tour de France de Mantes-la-Ville à Paris Champs-Élysées en direct sur France 2

Ce dimanche 27 juillet 2025 à partir de 15:20, France 2 diffusera en direct la 21ème et dernière étape du Tour de France entre Mantes-la-Ville et Paris Champs-Élysées.

La 21ème et dernière étape du Tour de France 2025 s'annonce comme une journée de célébration, mais avec une touche d'excitation renouvelée grâce à un parcours légèrement modifié par rapport aux éditions précédentes.

Le parcours débutera à Mantes-la-Ville et traversera les Yvelines et les Hauts-de-Seine avant d'arriver dans la capitale. La nouveauté majeure de cette édition est l'intégration de la Côte de la Butte Montmartre (catégorie 4, 1,1 km à 5,9%) qui sera gravie à trois reprises. Cette côte, qui a servi de parcours lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, ajoute un élément de difficulté inattendu pour une étape finale traditionnellement réservée aux sprinteurs. Deux autres côtes de 4ème catégorie seront également au programme en début d'étape : la Côte de Bazemont (1,7 km à 7%) et la Côte du Pavé des Gardes (0,7 km à 9,7%).

Malgré ces ascensions, la dernière partie de l'étape se déroulera sur le circuit des Champs-Élysées, même si le nombre de passages sur la célèbre avenue sera légèrement réduit en raison des détours par Montmartre. Un sprint intermédiaire sera disputé sur le Haut des Champs-Élysées lors du 3ème passage.

Cette innovation promet de rendre le final plus imprévisible et de potentiellement offrir une victoire à un puncheur audacieux plutôt qu'au seul sprinteur le plus rapide, ce qui devrait ravir les spectateurs.