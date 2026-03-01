recherche
Eliminatoires de la Coupe du monde féminine : Irlande / France en direct sur France 4 mardi 3 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 mars 2026 154
Eliminatoires de la Coupe du monde féminine : Irlande / France en direct sur France 4 mardi 3 mars 2026

Mardi 3 mars 2026 à partir de 20:25, France 4 diffusera en direct du Tallaght Stadium de Dublin le match qualificatif à la Coupe du Monde 2027 entre la République d'Irlande et la France.

Le match République d'Irlande / France s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la zone Europe pour la Coupe du Monde Féminine 2027.

La France, tête de série, doit consolider sa première place pour assurer une qualification directe sans passer par les barrages. Après un parcours solide en Ligue des Nations, les Bleues chercheront à affirmer leur domination face à une équipe irlandaise très accrocheuse à domicile.

De son côté, l’Irlande veut prouver qu’elle peut rivaliser avec les meilleures équipes européennes. 

Même si ce n’est que la première journée, ce match est déjà très important. Dans une phase de qualification, chaque point compte. Une victoire peut changer toute la dynamique du groupe.

Ce Irlande / France s’annonce donc comme une rencontre sérieuse, engagée et déterminante pour la route vers la Coupe du monde 2027.

