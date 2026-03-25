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Championnats du monde de patinage artistique : le programme libre femmes sur France 4 vendredi 27 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 mars 2026 226
Championnats du monde de patinage artistique : le programme libre femmes sur France 4 vendredi 27 mars 2026

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 20:30, France 4 diffusera le Programme Libre Femmes des championnats du monde 2026 de patinage artistique.

À peine un mois après les Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, les meilleurs patineurs de la planète retrouvent déjà la glace pour une nouvelle échéance majeure.

Les Championnats du monde de patinage artistique ISU 2026 se déroulent du 25 au 29 mars à l’O2 Arena de Prague, en Tchéquie.

Plus de 200 patineurs issus d’une cinquantaine de pays sont attendus pour six jours de compétition dans les quatre disciplines : individuel femmes, individuel hommes, couples et danse sur glace.

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 20:30, France 4 diffusera le Programme Libre Femmes.

Les commentaires seront assurés par le trio Marie-Christelle Maury, Annick Dumont et Nathalie Péchalat.

Dernière modification le mercredi, 25 mars 2026 11:58
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