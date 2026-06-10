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Coupe du Monde : Canada / Bosnie-Herzégovine en direct sur M6 vendredi 12 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 juin 2026 53
Coupe du Monde : Canada / Bosnie-Herzégovine en direct sur M6 vendredi 12 juin 2026

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 20:50, M6 diffusera en direct du Toronto Stadium le match de la Coupe du monde de la FIFA qui opposera le Canada à la Bosnie-Herzégovine.

Le Canada commence sa Coupe du monde 2026 avec un match face à la Bosnie-Herzégovine à Toronto. Devant son public, la sélection canadienne espère commencer la compétition de la meilleure des manières.

Pays organisateur du tournoi avec les États-Unis et le Mexique, le Canada aura la pression mais aussi le soutien de milliers de supporters. Une victoire lors de cette première rencontre serait idéale pour prendre confiance et bien lancer son parcours dans le groupe.

De son côté, la Bosnie-Herzégovine arrive avec l'ambition de créer la surprise. Les Bosniens comptent sur leur expérience et leur solidité défensive pour rivaliser avec les Canadiens.

Cette rencontre s'annonce équilibrée entre deux équipes déterminées à prendre des points dès la première journée. Le vainqueur pourrait déjà faire un pas important vers la qualification pour le tour suivant.

Le coup d'envoi sera donné vendredi soir dans une ambiance qui promet d'être exceptionnelle à Toronto.

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