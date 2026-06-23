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Coupe du Monde : Équateur / Allemagne en direct sur M6 jeudi 25 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 23 juin 2026 265
Coupe du Monde : Équateur / Allemagne en direct sur M6 jeudi 25 juin 2026

Jeudi 25 juin 2026 à partir de 21:50, en direct du MetLife Stadium situé à East Rutherford, dans le New Jersey, M6 diffusera le match de Coupe du Monde qui opposera l'Équateur à l'Allemagne.

Jeudi soir, l’Équateur et l’Allemagne s’affronteront lors de la troisième et dernière journée du groupe E de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Cette rencontre, qui pourrait être décisive dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale.

L’Allemagne aborde ce rendez-vous avec le statut de favorite du groupe. La Mannschaft a démontré toute sa puissance offensive lors de ses premières sorties et entend confirmer son rang parmi les prétendants au titre mondial. Face à elle, l’Équateur espère créer la surprise et décrocher un résultat de prestige contre l’une des nations les plus titrées de l’histoire du football.

Cette opposition mettra aux prises deux styles bien distincts. Les Allemands s’appuient traditionnellement sur une organisation rigoureuse, une forte maîtrise collective et une grande efficacité dans les deux surfaces. Les Équatoriens misent quant à eux sur leur intensité, leur vitesse de projection et leur capacité à exploiter les espaces en contre-attaque.

L’enjeu pourrait être particulièrement élevé selon les résultats obtenus lors des deux premières journées. Une victoire permettrait à l’une ou l’autre sélection d’aborder la phase à élimination directe avec confiance, tandis qu’un faux pas pourrait compromettre les ambitions de qualification.

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