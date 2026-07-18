14ème étape du Tour de France samedi 18 juillet 2026 : Mulhouse > Le Markstein Fellering sur France 3 & France 2

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 13:00, France 3 vous proposera de suivre en direct la 14ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Mulhouse et Le Markstein Fellering.

Après une treizième étape de transition, le Tour de France 2026 entre dans une nouvelle phase décisive avec une 14ᵉ étape de montagne.

Les coureurs quitteront Mulhouse pour rejoindre la station du Markstein, au terme de 155,3 kilomètres particulièrement exigeants au cœur du massif des Vosges.

Avec près de 3 800 mètres de dénivelé positif, cette journée s'annonce comme l'une des plus sélectives de cette édition.

Une étape taillée pour les grimpeurs

Dès les premiers kilomètres, le relief alsacien impose son rythme. Le parcours enchaîne plusieurs ascensions emblématiques des Vosges, sans véritable répit, mettant à rude épreuve les organismes. Les favoris du classement général devront gérer leurs efforts avec précision, tandis que les grimpeurs offensifs y verront une occasion idéale de faire la différence.

Le Grand Ballon, point culminant du massif des Vosges, figure parmi les difficultés majeures du jour. Les coureurs devront ensuite franchir d'autres cols réputés avant d'aborder la montée finale vers le Markstein, où les écarts pourraient être importants entre les prétendants au maillot jaune.

Une arrivée spectaculaire

L'arrivée est jugée au Markstein, station bien connue des amateurs de cyclisme. Située à plus de 1 100 mètres d'altitude, elle offre un terrain idéal pour les grandes explications entre les leaders. Les derniers kilomètres, exigeants mais réguliers, devraient favoriser les meilleurs grimpeurs et les coureurs capables de maintenir un rythme élevé jusqu'au sommet.

Cette arrivée en altitude constitue un rendez-vous stratégique avant la deuxième journée de repos. Les équipes visant le classement général pourraient choisir d'accélérer la course afin de fragiliser leurs adversaires.

Les favoris attendus

Sur un tel terrain, les grimpeurs et les candidats au podium final seront particulièrement attendus. Les formations disposant d'un collectif solide tenteront probablement de contrôler les échappées avant de lancer leurs leaders dans les ascensions finales.

Une échappée de qualité pourrait toutefois aller au bout si les équipes des favoris décident de préserver leurs forces ou si la bataille pour le classement général ne débute que dans les derniers kilomètres.

Le direct sur France 3 & France 2

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.