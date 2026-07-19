15ème étape du Tour de France dimanche 19 juillet 2026 : Champagnole > Plateau de Solaison sur France 3 & France 2

Dimanche 19 juillet 2026 à partir de 13:00, France 3 vous proposera de suivre en direct la 15ème étape de la 113ème édition du Tour de France entre Champagnole et le Plateau de Solaison.

Le Tour de France 2026 aborde un tournant majeur avec sa 15ᵉ étape entre Champagnole, dans le Jura, et le Plateau de Solaison, en Haute-Savoie.

Longue de 183,9 kilomètres, cette étape de montagne conclut la deuxième semaine de course et promet de redistribuer les cartes du classement général grâce à un parcours exigeant et près de 4 000 mètres de dénivelé positif.

Une étape taillée pour les grimpeurs

Après un départ de Champagnole, le peloton traverse les paysages vallonnés du Jura avant de rejoindre les reliefs alpins. Si la première moitié de l'étape permet aux échappées de se former, les difficultés s'enchaînent ensuite avec plusieurs ascensions sélectives qui mettront les organismes à rude épreuve.

Les favoris devront notamment franchir le col de la Croisette, réputé pour ses forts pourcentages, avant d'aborder l'ascension finale vers le Plateau de Solaison. Longue d'environ 11 kilomètres avec une pente moyenne proche de 9 %, cette montée figure parmi les plus redoutables de cette édition 2026.

Un rendez-vous décisif pour le classement général

À la veille de la dernière semaine de compétition, cette étape pourrait provoquer d'importants écarts entre les prétendants au maillot jaune. Les leaders devront gérer leurs efforts avec précision tandis que les équipes de grimpeurs chercheront à imposer un rythme élevé pour isoler leurs rivaux.

Les coureurs visant une victoire d'étape auront également une belle opportunité, à condition de disposer d'excellentes qualités en montagne et de savoir anticiper les moments clés de la course.

Un décor spectaculaire

Le final au Plateau de Solaison offrira un cadre exceptionnel aux spectateurs. Dominant la vallée de l'Arve, cette montée inédite sur le Tour de France traverse des paysages alpins remarquables et promet une ambiance digne des grandes journées de montagne.

Avec ses routes sinueuses, ses passages à fort pourcentage et une arrivée en altitude, cette 15ᵉ étape réunit tous les ingrédients pour devenir l'un des temps forts sportifs de la Grande Boucle 2026.

Le direct sur France 3 & France 2

Cette étape sera à suivre sur les antennes de France Télévisions.