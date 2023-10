Le film "Classico" avec Ahmed Sylla diffusé sur TF1 lundi 23 octobre 2023 - Vidéo

Inédit à la télévision, le film "Classico" de Nathanel Guedj et Adrien Piquet-Gauthier, sorti en 2022 sur Prime Video, sera diffusé sur TF1 lundi 23 octobre 2023 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Incroyable mais vrai : la Coupe des Champions, fierté des Marseillais, vient d'être dérobée au sein même du stade Vélodrome !

Les supporters de l'OM soupçonnent un coup des supporters du Paris Saint-Germain.

Le jeune Sami, amoureux du ballon rond et plus que tout supporter de l'Olympique de Marseille, n'a pas le choix : il doit partir pour la Capitale et se faire passer pour un Parisien afin d'avoir une chance de ramener le trophée dans la cité phocéenne.

Y parviendra-t-il ?

Avec : Ahmed Sylla (Sami), Alice Belaïdi (Lisa), Hakim Jemili (Pierre), Elie Semoun (Ernest).