Vendredi 17 mai 2024 à 20:55, ARTE diffusera "Dieu et le chameau", une comédie en forme de road-movie à l’humour revigorant, réalisée par Stefan Sarazin et Peter Keller.

L'histoire en quelques lignes...

À peine débarqué en Israël, Ben, un juif orthodoxe de Brooklyn, qui y abusait de bagels par amour secret pour une jeune serveuse, doit s’envoler pour Alexandrie. Sa mission, cruciale : être le dixième homme de la petite communauté juive qui s’apprête à célébrer Pessah, sans lequel elle cessera d’exister et sera condamnée à léguer son patrimoine à l’État égyptien.

Mais Ben, pour cause de carpe farcie à récupérer, manque son avion, avant d’être expulsé, en plein désert du Sinaï, du bus où il avait échoué. L’infortuné, et néanmoins opiniâtre, porte alors tous ses espoirs sur Adel, un Bédouin grincheux, prêt à remuer ciel et sable pour retrouver son chameau.

Quand la vieille guimbarde de ce dernier les lâche, les deux hommes doivent s’unir pour survivre...

Traditions et contradictions

Sur le canevas plutôt usé du binôme improbable contraint de composer dans l’adversité, cette fable délicieuse en forme de road-movie décline, entre dunes et canyons brûlés, une partition aux dialogues aussi rares que drôles, qui sonnent juste.

Avec un esprit de dérision infusé de tendresse pour ses deux antihéros en errance, qui partagent, outre leur sort désastreux, une gentillesse jamais mièvre, le film documente avec finesse les pratiques juives et musulmanes au fil du voyage et de ses bivouacs, s’amusant à croquer les traditions – et contradictions – de chacun : le juif orthodoxe détaché du monde et l'Arabe malicieux rompu à la philosophie pragmatique du désert, qui s’obstine à atteindre le puits salvateur légué par son grand-père.

S’il n’occulte pas le conflit au Proche-Orient – Adel rappelant à son compagnon, dans un moment d’exaspération, les bombes israéliennes sur Gaza –, les auteurs évitent l’écueil de la démonstration et du passage obligé.

Entre contraintes du shabbat, même au seuil de la mort, et noble loi du désert, une épopée en bonne compagnie pour une comédie revigorante, où les acteurs, Luzer Twersky et Haitham Omari, excellent à camper, au-delà des préjugés, la naissance d’une amitié nourrie de différences.