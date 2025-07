"Un beau dimanche" de Nicole Garcia à revoir sur France 4 jeudi 24 juillet 2025 (vidéo)

Jeudi 24 juillet 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Un beau dimanche", un film réalisé par Nicole Garcia sorti en 2013 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Baptiste, un instituteur solitaire et remplaçant, ne s'attache jamais longtemps à un poste. Un vendredi soir, il se retrouve malgré lui avec Mathias, un de ses élèves, oublié par son père à la sortie de l'école.

Mathias conduit Baptiste jusqu'à sa mère, Sandra, une femme précaire qui cumule les petits boulots. Une connexion inattendue se crée entre Baptiste, Sandra et Mathias.

Au fil du week-end, et alors que la situation financière de Sandra est critique, Baptiste est amené à renouer avec son propre passé, qu'il avait cherché à oublier. Il est issu d'une famille fortunée avec laquelle il a coupé les ponts à cause d'un lourd secret : sa famille avait voulu l'interner car il refusait de suivre les études qu'elle lui imposait.

Le film explore les thèmes de la précarité, des liens familiaux complexes, du poids du passé et de la quête de liberté. Baptiste va devoir affronter ses démons et les secrets de sa famille pour aider Sandra et Mathias, et finalement, se libérer lui-même. Le "beau dimanche" du titre symbolise une parenthèse inattendue et salvatrice pour les personnages.