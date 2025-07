Le film "Un sac de billes" à revoir sur TMC jeudi 24 juillet 2025 (vidéo)

Jeudi 24 juillet 2025 à 21:25, TMC rediffusera "Un sac de billes", un film de 2017 réalisé par Christian Duguay, adapté du célèbre roman autobiographique de Joseph Joffo.

L'histoire en quelques lignes...

Le film raconte l'histoire de deux jeunes frères juifs, Joseph (âgé d'environ 10 ans) et Maurice (un peu plus âgé), qui vivent à Paris au début de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Alors que la persécution des Juifs s'intensifie, leurs parents, des coiffeurs, décident qu'il est trop dangereux de rester à Paris. Ils élaborent un plan audacieux pour que Joseph et Maurice échappent aux nazis en traversant la France occupée pour tenter de rejoindre la zone libre, où leurs frères aînés les attendent.

Le film suit leur incroyable et périlleux périple. Joseph et Maurice doivent faire preuve d'ingéniosité, de courage et d'une grande maturité pour leur âge. Ils rencontrent des personnes bienveillantes qui les aident, mais aussi des moments de grande peur et de danger, notamment lorsqu'ils sont interrogés par des soldats allemands ou des miliciens français. Ils doivent masquer leur identité juive, apprendre à mentir et à se débrouiller seuls dans un monde hostile.

Malgré les épreuves, leur lien fraternel reste fort et les aide à surmonter les obstacles. Le film est une chronique poignante de leur survie, de leur innocence perdue face à la barbarie de la guerre, et de la résilience de l'esprit humain. Il met en lumière l'horreur de l'Holocauste vue à travers les yeux d'enfants, tout en transmettant un message d'espoir et de persévérance face à l'adversité.

Avec : Dorian Le Clech (Joseph Joffo), Batyste Fleurial (Maurice Joffo), Patrick Bruel (Roman Joffo), Elsa Zylberstein (Anna Joffo), Bernard Campan (Amboise Mancelier), Kev Adams (Ferdinand), Christian Clavier (Le docteur Rosen)