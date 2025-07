"Le genou de Claire" d'Éric Rohmer rediffusé sur T18 jeudi 24 juillet 2025

Jeudi 24 juillet 2025 à 20:50, T18 rediffusera "Le genou de Claire", un film de 1970 réalisé par Éric Rohmer, faisant partie de son cycle des "Six contes moraux".

L'histoire en quelques lignes...

Jérôme, un diplomate français de 35 ans, sur le point de se marier, passe ses dernières vacances de célibataire au bord du lac d'Annecy. Il y retrouve Aurora, une écrivaine italienne, une vieille amie avec qui il aime discuter de sujets intellectuels et moraux. Aurora l'introduit auprès d'un groupe d'adolescentes, dont Laura, 16 ans, qui s'éprend rapidement de lui.

Initialement amusé par cette attention, Jérôme se sent peu à peu attiré par la demi-sœur de Laura, Claire, une jeune fille aux longs cheveux blonds. Son attirance se cristallise autour d'une idée fixe : le désir de poser sa main sur le genou de Claire. Ce désir devient une obsession pour Jérôme, qui intellectualise et analyse constamment ses propres motivations et les implications morales de son acte potentiel, tout en se défendant de toute intention sérieuse ou romantique.

Le film explore les thèmes de la tentation, du désir platonique, de la moralité et de l'auto-analyse. Jérôme est constamment en train de sonder ses propres sentiments et de les rationaliser, transformant son désir en une sorte d'expérience psychologique. Il manipule subtilement les situations pour se rapprocher de Claire, tout en se persuadant que ses actions sont anodines.

Finalement, Jérôme parvient à réaliser son "désir" lorsque Claire est distraite et qu'il pose brièvement sa main sur son genou. Cet acte, qui était l'apogée de son obsession, se révèle être presque anodin en lui-même, mais il a permis à Jérôme d'explorer les complexités de son propre psychisme et de ses désirs refoulés, avant de retourner à sa vie et à son engagement matrimonial avec un sentiment d'achèvement personnel. Le film est une étude subtile et nuancée des jeux de l'esprit et du cœur, caractéristique du style de Rohmer.