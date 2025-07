"Le mépris" de Jean-Luc Godard à revoir sur France 5 mardi 29 juillet 2025

Mardi 29 juillet 2025 à 21:00, France 5 rediffusera "Le mérpris", le film culte de Jean-Luc Godard, un voyage intense entre désir, trahison et cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit Paul Javal (Michel Piccoli), un écrivain français, et sa femme Camille (Brigitte Bardot). Paul est engagé par le producteur américain Jeremy Prokosch (Jack Palance) pour réécrire le scénario d'un film sur l'Odyssée d'Homère, que Prokosch insiste pour faire réaliser par le réalisateur allemand Fritz Lang (jouant son propre rôle).

L'intrigue se déroule principalement à la Cinecittà à Rome et sur l'île de Capri. Au fur et à mesure que Paul travaille sur le scénario, la relation entre Paul et Camille se détériore. Camille semble se sentir de plus en plus éloignée et méprisée par Paul, qui semble prioriser son travail et ses interactions avec Prokosch au détriment de leur amour. Un malentendu persistant et un sentiment de déconnexion s'installent entre eux, accentués par la présence dominatrice et le comportement capricieux de Prokosch.

Le film explore les thèmes de la communication, de l'aliénation dans le mariage, de l'art et du commerce (la tension entre la vision artistique de Lang et les exigences commerciales de Prokosch), et de l'incapacité à comprendre véritablement l'autre.

Le titre du film, "Le Mépris", fait référence au sentiment croissant de Camille envers Paul, mais aussi peut-être au mépris que l'industrie cinématographique peut avoir pour l'art pur.