"Un plan parfait" avec Dany Boon et Diane Kruger rediffusé sur TF1 mercredi 30 juillet 2025 (vidéo)

Mercredi 30 juillet 2025 à 21:10, TF1 rediffusera "Un plan parfait", un film réalisé en 2012 par Pascal Chaumeil, avec Dany Boon et Diane Kruger.

L'histoire en quelques lignes...

Isabelle (Diane Kruger) vient d'une famille dans laquelle toutes les femmes sont maudites par un premier mariage qui se termine par un échec cuisant. Pour contourner cette malédiction et enfin épouser l'homme qu'elle aime, Pierre (Robert Plagnol), Isabelle élabore un plan audacieux : elle doit trouver un pigeon, l'épouser lors d'un mariage bidon, divorcer immédiatement, puis épouser Pierre.

Son plan l'emmène à rencontrer Jean-Yves (Dany Boon), un rédacteur de guides de voyage un peu loufoque et maladroit, qu'elle choisit comme sa victime idéale. Elle le séduit, le convainc de l'épouser, et le voyage de noces improvisé les emmène au Kenya, puis à Moscou. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Jean-Yves s'avère bien plus attachant et complexe qu'elle ne l'avait imaginé, et leurs aventures rocambolesques créent des situations hilarantes et inattendues.

Au fur et à mesure que les quiproquos s'accumulent et que les sentiments se développent malgré elle, Isabelle se retrouve déchirée entre son plan initial et les émotions naissantes qu'elle éprouve pour Jean-Yves.

Le film explore les thèmes de l'amour inattendu, du destin, et de la complexité des relations humaines, le tout avec un humour décalé et des rebondissements qui mettent à l'épreuve les certitudes d'Isabelle. En fin de compte, Isabelle doit choisir entre suivre son plan "parfait" ou écouter son cœur.