"Les gardiens de la galaxie 2" à revoir sur TF1 mercredi 20 août 2025 (vidéo)

lundi 18 août 2025
Mercredi 20 août 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir le film "Les gardiens de la galaxie 2" écrit et réalisé par James Gunn, sorti en 2017 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Sur Terre, en 1980 dans le Missouri, Meredith Quill est en compagnie d'Ego. Ce dernier lui présente une plante étrange qui a pris racine et lui dit que bientôt il y en aura partout dans toute la galaxie et aux quatre coins de l'univers.

Trente-quatre ans plus tard, à la suite de leur victoire contre Ronan l'Accusateur, les Gardiens de la Galaxie, groupe hétéroclite constitué de Peter Quill, alias Star-Lord (à moitié Terrien), Gamora, la fille adoptive de Thanos, Drax le Destructeur, Rocket, un raton-laveur génétiquement modifié et bébé Groot, sont missionnés par diverses races au sein de la galaxie afin d'accomplir des missions rémunérées.

L'une d'elles, confiée par la fière race des Souverains, les conduit à protéger les précieuses batteries Anulax d'un monstre inter-dimensionnel, l'Abilisk. En échange, les Souverains leur ont promis de leur livrer Nébula, la sœur de Gamora. Après avoir tué la créature, les Gardiens de la Galaxie prennent congé, mais s'aperçoivent alors que l'un de leurs membres, Rocket, a sournoisement volé les batteries Anulax, provoquant la fureur de la prêtresse Ayesha (la dirigeante des Souverains) qui envoie une flotte à leurs trousses.

Après une âpre course-poursuite, la flotte est mystérieusement détruite et les Gardiens de la Galaxie atterrissent en catastrophe sur la planète Berhert, où ils font la connaissance d'Ego. Ce dernier se présente comme étant le père de Peter Quill. Pendant ce temps, Yondu Udonta et sa bande de Ravageurs, désormais exclu par Stakar (le chef de tous les Ravageurs) pour s'être livrés au trafic d'enfants, sont sur la planète Contraxia. Sur place, Yondu reçoit la visite de la prêtresse Ayesha, qui lui demande de lui livrer les Gardiens en échange d'une forte somme.
