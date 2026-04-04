"Poulet au vinaigre" de Claude Chabrol avec Jean Poiret à revoir sur France 3 lundi 6 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de revoir "Poulet au vinaigre", un polar noir teinté d'humour acide, réalisé par Claude Chabrol. Il marque la première apparition à l'écran de l'inspecteur Jean Lavardin, personnage devenu culte.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une petite ville de province étouffante, un trio de notables locaux (un notaire, un médecin et un boucher) s'associe dans une combine immobilière pour racheter des terrains à bas prix.

Leur obstacle ? Une vieille femme handicapée et son fils, Louis Cuno, le facteur de la ville. Ces derniers refusent obstinément de vendre leur maison. Pour les forcer à partir, les notables les harcèlent quotidiennement. Mais Louis ne se laisse pas faire : il surveille le courrier de ses ennemis et découvre leurs secrets les plus sombres.

La situation dégénère lorsqu'un accident de voiture mortel survient. L'inspecteur Lavardin est dépêché sur les lieux...

Avec : Jean Poiret, Stéphane Audran, Lucas Belvaux et Michel Bouquet.