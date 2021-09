“La grande soirée des duos” avec Érika Moulet & Jérôme Anthony sur W9 : les artistes présents

Jérôme Anthony et Érika Moulet vous donnent rendez-vous sur W9 jeudi 14 octobre à 21:05 pour “La grande soirée des duos” en compagnie de nombreux artistes.

Parce que vos artistes préférés n’ont jamais autant sorti de titres en duos que cette année, parce que les tubes en duos marquent toujours un peu plus depuis toujours, parce que le plaisir, la joie et l’émotion d’une chanson se décuplent quand on la partage…W9 a choisi de consacrer une soirée musicale exceptionnelle aux duos.

C’est avec une émotion particulière que les plus grandes stars de la chanson française réinterprètent des duos cultes et partagent leur dernier tube pour la toute première fois avec l’artiste de leur choix. Érika Moulet et Jérôme Anthony jouent les intermédiaires pour délivrer les invitations ! À l’aide de photos, ils vont leur faire deviner quel artiste les a invités pour une rencontre artistique unique. Alors quels duos vont se former au cours de cette soirée ? Soprano, Clara Luciani, Calogero, Hoshi, Julien Doré, Kendji, Louane, Pascal Obispo, Patrick Bruel et tant d’autres se retrouvent sur scène pour partager des moments de musique inoubliables... et leur plaisir est communicatif !

Qui va leur proposer de partager la scène ? Quel artiste Julien Doré va-t-il choisir pour chanter en duo pour la première fois ? Qui a invité Soprano à partager la scène pour un moment de musique fusionnel et exceptionnel ? Quels artistes vont offrir des reprises inédites telles que « Aimer à mort », « Le reste », « Là-bas », « Mon frère », « Les meilleurs ennemis » … ?