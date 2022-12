Le spectacle “Gospel pour 100 voix” diffusé sur W9 samedi 24 décembre 2022

Les cent chanteurs et musiciens du spectacle “Gospel pour 100 voix”, auréolés d’un énorme succès populaire, proposent le plus grand show de gospel au monde à voir sur W9 samedi 24 décembre 2022 ) partir de 21:05.

La troupe du “Gospel pour 100 voix”, formée en France en 1998 à l'occasion du 150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France et révélée par l'émission "Britain's Got Talent" en 2016, offre un spectacle mêlant époustouflant danse, musique et performances vocales.

Un spectacle salué par la critique et le publique à chacune de leur tournée aux quatre coins du monde en 2020 et 2021.

Composée d'artistes venus de divers horizons, la troupe est menée par des solistes à la voix angélique et reconnus internationalement comme la française Dominique Magloire et l'américain Malik Young.