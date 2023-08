"Le Plus Grand Cabaret du Monde" de Patrick Sébastien à revoir sur C8 samedi 12 août 2023

Samedi 12 août 2023 à 21:10, C9 vous proposera de voir ou de revoir le spectacle "Le Plus Grand Cabaret du Monde" présenté par Patrick Sébastien.

Depuis plus de vingt ans, l’émission “Le Plus Grand Cabaret du Monde”, n’a jamais cessé d’enchanter toutes les générations, du plus petit au plus grand. Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, ont émerveillé et émerveillent encore des millions de téléspectateurs.

Patrick Sébastien a eu l’idée de les faire traverser l’écran pour venir se produire sur scène à travers toute la France.

Lors de sa première tournée événement en 2021, “Le Plus Grand Cabaret du Monde” a réuni plus de 50 artistes sur scène et a conquis plus de 100 000 spectateurs.

C’est ce spectacle féérique de deux heures, capté le 22 décembre 2021 au Zénith de Nantes, que C8 vous propose de voir ou de revoir.