"Les traîtres" saison 3 : la partie commence jeudi 15 août 2024 sur M6 avec Eric Antoine et les 20 participants

Jeudi 15 août 2024 à partir de 21:10, Eric Antoine vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes de la 3ème saison des "Traîtres", le jeu de mensonge et de trahison aussi cruel que jubilatoire...

Une nouvelle partie plus intense, plus cruelle, plus addictive

C’est au château de Biron en Dordogne, berceau de traîtrise, que vingt personnalités se lancent dans l’aventure palpitante de l’émission phénomène “Les Traîtres, seront-ils démasqués ?”

Parmi les 20 joueurs, 3 seront désignés Traîtres, les autres seront des Loyaux. Leur objectif ? Bannir tous les Loyaux avant de se faire démasquer.

Préparez-vous à douter de tout et de tous…

Jour et nuit, les Traîtres devront mentir sur leur véritable identité, élaborer des stratégies pour tromper les Loyaux et assurer leur place dans le jeu. Pour y parvenir, ils devront remporter des épreuves, résister à la pression psychologique, déjouer des stratégies, tromper l’ennemi… Et surtout, éviter de se faire éliminer lors de la terrible table ronde s’ils veulent remporter la partie et le gain de 50 000 euros au profit de l’association de leur choix.

Les Traîtres sauront-ils duper les autres membres du château ? Les Loyaux sauront-ils s’unir pour démasquer les Traîtres ? Les Traîtres seront-ils loyaux entre eux ?

Dans ce jeu psychologique hors normes qui saura trahir pour gagner ? Qui des Traîtres ou des Loyaux remporteront la partie ?

20 nouveaux joueurs : vont-ils dévoiler leur part d'ombre ?

Laurent Ruquier Animateur de télévision et de radio, je participe avec et pour mon compagnon Hugo Manos. Mentir sera un challenge pour moi, surtout face à Hugo et il faudra peut-être se trahir mais je suis joueur ! Mon imagination et mon franc-parler seront mes armes pour déstabiliser mes adversaires. Association Médecins du Monde Crazy Sally Créatrice de contenus lifestyle depuis 2018, j’utilise désormais mes réseaux sociaux pour faire entendre ma voix et dénoncer les injustices. J’ai suivi un master de Droit pénal et de sciences criminelles et je compte bien utiliser mes forces de persuasion et de conviction pour faire éclater la vérité dans le château ! Hugo Manos Je suis chroniqueur et mannequin. Ce jeu est une grande première pour moi car je la partage avec mon conjoint Laurent Ruquier. Pas d’inquiétude, l’amour sera mis de côté pour l Valérie Trierweiller Journaliste depuis 35 ans, mon métier sera un avantage pour ce jeu car j’ai l’habitude de questionner et d’enquêter. J’exècre la trahison car j’en ai souffert dans ma vie, le rôle de Traître me serait difficile à gérer. Mais je reste une femme de défis et je compte bien déjouer les pièges de ce jeu diabolique. Stomy Bugsy J’ai été révélé au public en tant que rappeur avec mon groupe Ministère A.M.E.R et notre premier titre “Traîtres”… Prémonitoire ? La compétition j’adore ça, j’ai les épaules solides pour affronter la trahison. Frédérique Bel Vous me connaissez en tant qu’actrice et je compte bien utiliser cet atout considérable tout au long de l’aventure pour manipuler les autres joueurs. En tant que Loyale je serai une vraie enquêtrice mais si je suis Traître, je serai sans pitié ! Bruno Solo Je suis un grand joueur ! Acteur, réalisateur, comédien ou encore animateur, je vais utiliser tous mes atouts pour faire ma place dans ce jeu. Et la vérité, je ne mens pas ! Studio Danielle Salut les petits Loulous c’est Danielle. Vous m’avez découverte sur les réseaux sociaux en duo avec Arthur dans des vidéos qui font des millions de vues mais cette foisci je vais jouer seule. Je n’ai pas la langue dans ma poche et gare aux menteurs qui essayeront de me manipuler. Arthur Lombard C’est moi le “Loulou” de Studio Danielle. Je passe la plus grande partie de mon temps avec elle et, pour être honnête, je prends beaucoup de plaisir à la taquiner. Mais comme on dit, “qui aime bien châtie bien” et notre complicité pourra être une véritable force dans ce jeu de manipulation. Julie Ferrier Depuis mon plus jeune âge je baigne dans la comédie. J’endosse sans aucun mal le rôle que l’on m’attribue et je prends un malin plaisir à user de mon humour pour délier les langues. Sylvie Tellier Ancienne Miss France, j’ai troqué ma couronne pour endosser le rôle de Bonne Fée. Je me consacre désormais pleinement à l’association pour laquelle je me bats ! Jean-Chr. Bouvet Acteur depuis près de 50 ans, j’ai eu l’occasion de jouer dans de nombreux films ou séries et plus récemment dans “Emily in Paris”. Cette fois-ci, vous aurez devant vous le véritable Jean-Christophe. Alors, sauraije me défendre dans ce jeu de trahison ? Emy Ltr Créatrice de contenus aux millions d’abonnés, je suis aussi à l’aise devant ma caméra que derrière mon micro. Je privilégie mon humour dans chacun de mes projets. Mais attention, méfiez-vous des apparences, je peux être une adversaire redoutable. Gwendal Marimoutou Animateur sur Gulli, vous m’avez peut-être aussi découvert dans La France a un incroyable talent ou dans un célèbre télécrochet musical. Depuis, je parcours les salles du monde entier avec la comédie musicale “Le Roi Lion”. Soyez-en sûrs, je rejoins le château plein d’énergie pour démêler le vrai du faux. Bruno Hourcade Je suis l’un plus grands champions de jeux télévisés en France et j’ai raconté mon parcours dans un roman. J’espère pouvoir utiliser mes connaissances et mon esprit d’analyse pour gagner des épreuves et déstabiliser mes adversaires. Maxime Mermoz Rugbyman depuis mon plus jeune âge, la compétition ne me fait pas peur. Au contraire, elle m’anime. Après avoir remporté quatre championnats de France et trois Coupes d’Europe, j’ai bien l’intention de ramener le trophée des Traîtres à la maison ! Laly Meignan Je suis comédienne depuis près de 20 ans et j’ai marqué plusieurs générations avec mon rôle dans les séries culte “Hélène et les garçons” ou encore “Les mystères de l’amour”. Je vais faire tout mon possible pour cerner mes adversaires et préserver ma place. Romain Puértolas Ancien capitaine de police, romancier et scénariste, je laisse de côté ma plume pour rejoindre le château, mais une chose est sûre, je vais jouer des mots et utiliser mon flair d’enquêteur pour faire tomber les masques. Carla Lazzari Jeune chanteuse, j’ai représenté la France à l’Eurovision junior en 2019 avec mon titre “Bim bam toi” . Être la benjamine de la compétition peut devenir un véritable atout. Méfiez-vous de l’eau qui dort, j’ai bien l’intention de remporter la compétition… Azzeddine A-Chaouch Journaliste politique, je rêvais de participer à ce jeu car j’aime enquêter, débusquer et entrer dans la tête des gens. Les stratégies ne me font pas peur, je suis prêt à tout pour faire éclater la vérité, je suis formé pour ça !

Bienvenue au château de Biron, haut-lieu de traîtrise...

Imaginez-vous, dans un temps lointain, où les rois et les reines régnaient en maîtres sur des terres pleines de secrets et de trahisons... C’est dans ce contexte que le mystérieux Château de Biron, situé dans le beau département de la Dordogne, s’est fait une place dans l’Histoire.

Tout a commencé il y a plus de 1 000 ans… Au fil des siècles, le Château de Biron a été le témoin de fêtes somptueuses mais aussi le théâtre de sombres machinations, d’intrigues politiques et de complots sinistres… Ici, des traîtres ont rodé dans les couloirs, des secrets ont été échangés dans les coursives, des alliances se sont formées puis brisées…

C’est dans ce château que s’est joué le destin d’un traître de l’Histoire de France, le Duc Charles de Gontaut-Biron. Ancien compagnon d’armes et ami proche du roi Henri IV, il fut démasqué et exécuté pour haute-trahison après avoir fomenté une vaste conspiration contre le roi.

Alors prenez garde, car qui sait quelles intrigues vont encore se nouer dans ses recoins…