Le concert des 30 ans de Dionysos diffusé sur France 4 mercredi 23 juillet 2025

Mercredi 23 juillet 2025 à 21:00, France 4 diffusera le concert anniversaire des 30 ans de Dionysos capté l'année dernière au festival Sur le Champ ! de Valence.

Découvrez le concert exceptionnel de Dionysos au festival Sur le Champ ! à Valence, ville emblématique où tout a commencé pour le groupe. Pour célébrer leurs 30 ans de carrière, Mathias Malzieu, Éric Serra Tosio (Rico), Michaël Ponton (Miky Biky) et Guillaume Garidel remontent sur scène pour offrir au public un voyage musical unique.

Au programme, une sélection de leurs titres emblématiques, parmi lesquels La Mécanique du Cœur et La Chanson du Jedi, des morceaux qui ont marqué plusieurs générations par leur poésie, leur énergie et leur univers singulier. Ce concert est bien plus qu’une simple performance : c’est une célébration d’un parcours artistique riche et d’une complicité intacte avec leurs fans.

Dionysos est bien plus qu'un groupe de musique ; c'est un univers "extraordinaire" où chaque chanson est une porte ouverte vers l'imaginaire. Depuis trois décennies, le groupe inspire et influence la scène musicale française, laissant une empreinte indélébile sur de nombreux artistes et groupes

Rejoignez Dionysos pour revivre l’émotion, la magie et l’imaginaire qui font la signature de ce groupe incontournable de la scène française depuis trois décennies.