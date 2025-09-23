"Familles nombreuses : la vie en XXL" mardi 23 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mardi 23 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mardi 23 septembre 2025 sur TF1.

Franck Gonzalez arrive à la maternité avec les 6 garçons. Ils vont rencontrer leur petite sœur Calypso.

Anaïs Ballot prépare le dîner pour toute la famille. Ses parents viennent manger pour fêter son évolution professionnelle.

Le rendez-vous de Fanny Lecossais s'est très bien passé. Elle a réservé une date d'intervention : pour elle, plus vite c'est fait, mieux c'est !

C'est journée plage en Italie pour la famille Esposito à l'occasion de l'anniversaire de Tiffanie. Avant de partir, c'est une grande organisation.

La famille Bellocq téléphone à Kyss, partie à Toulon. Tout va bien pour elle !