"Etam Live Show" : la 18ème édition diffusée sur TMC mardi 30 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 29 septembre 2025
Mardi 30 septembre 2025 à 21:25, TMC offre à ses téléspectateurs cet événement unique et vous invite à découvrir le défilé 2025 au cœur d'un lieu d'exception.

Paris Fashion Week 2025. Etam se saisit pour la 18ème année consécutive de ce rendez-vous incontournable pour célébrer les femmes. Le défilé est l'occasion unique pour la marque de réunir culture, art, mode et musique dans une performance narrative d'envergure.

Pour révéler sa nouvelle campagne J'ETAM et renouveler sa déclaration d'amour universelle aux femmes, la marque française a choisi d'accueillir ses invités au Palais Brongniart, monument iconique du patrimoine parisien.

C'est un show spectaculaire qui vous attend, rythmé par l'apparition d'artistes prestigieux et contemporains, au gré des silhouettes les plus glamour de la Fashion Week.

Prenez part à cette immersion et vibrez au son d'un line-up encore tenu secret !

Publié dans Divertissements, Mardi
