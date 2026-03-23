Mercredi 25 mars 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 4ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef" qui se déroulera au marché de Puteaux.

Aujourd’hui, de plus en plus de chefs étoilés proposent des menus à moins de 50 euros tout en restant gastronomiques ! Pour cela, ils redoublent de créativité pour proposer des prix plus attractifs : utiliser le produit dans son ensemble, imaginer des astuces pour ne rien jeter, mettre leur talent au service de produits peu nobles pour en faire des plats mémorables.

Comme Nicolas Salle qui ouvre au coeur de Rungis un restaurant au plus près des produits avec un menu à 55 euros.

Thibault Spiwack, une étoile et une étoile verte, qui propose un menu responsable à 49 euros.

Voici ce qui attend les candidats...

Cette semaine Philippe Hardy, l’étoile la moins chère de France qui propose un menu entrée-plat-dessert à 29,90 euros le midi et Cédric Burtin emmènent les candidats au cœur du marché de Puteaux.

Ils devront composer une entrée et un plat protéiné (viande ou poisson) avec un petit budget, pour prouver que les grands plats peuvent se faire à petits prix.

Qui saura surprendre avec des plats à très bas coût ?

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore se tient, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s'affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l'issue de cette compétition secrète, deux d'entre eux feront leur retour dans Top Chef.

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné deux grands chefs : Fabien Ferré, le plus jeune chef français triplement étoilé, et Yoann Conte, chef doublement étoilé. Ces deux chefs seront accompagnés de François-Régis Gaudry pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours aux portes des phases finales !

Extrait vidéo

"Je prends ma valise, je rentre chez moi !"

Après avoir raté sa sauce, ce candidat est totalement déstabilisé